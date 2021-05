Φον ντερ Λάιεν: Ο εμβολιασμός επιταχύνεται σε ολόκληρη την ΕΕ - Mόλις περάσαμε τις 150 εκατομμύρια δόσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε τους 150 εκατομμύρια εμβολιασμούς κατά του νέου κορωνοϊού, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τονίζοντας ότι το ένα τέταρτο των Ευρωπαίων εμβολιάστηκε με την πρώτη δόση.

"Ο εμβολιασμός επιταχύνεται σε ολόκληρη την ΕΕ" μόλις περάσαμε 150 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Το ένα τέταρτο όλων των Ευρωπαίων εμβολιάστηκαν με την πρώτη τους δόση. Θα έχουμε αρκετές δόσεις για τον εμβολιασμό του 70% των ενηλίκων της ΕΕ τον Ιούλιο.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations.



A quarter of all Europeans have had their first dose.



We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg