Εμπρηστικός ο Τούρκος υφΥΠΕΞ από τη Θεσσαλονίκη: Απαράδεκτη η πίεση της Ελλάδας στην «τουρκική κοινότητα»

Για καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα και απαράδεκτες πιέσεις στην τουρκική κοινότητα έκανε λόγο από τη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη.

Σε ανάρτησή του στο Twitter την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη, ο υφΥΠΕΞ της Τουρκίας ανέφερε: «πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες».

«Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας και θρησκευτικούς αξιωματούχους στη Θεσσαλονίκη. Η πίεση και οι περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας των οικείων μας είναι απαράδεκτοι. Είμαστε πάντα με τους συγγενείς μας που προστατεύουν την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις τους από όλες τις δυσκολίες» έγραψε χαρακτηριστικά.

We met w/representatives and religious officials of Turkish community in #Thessaloniki.

🔸Pressures&restrictions on freedom of language,religion&worship against our kinsmen are unacceptable.

🔸We are always with our kinsmen, who conserve their identity&religion against all odds. pic.twitter.com/j5atLnicjR