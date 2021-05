Επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Κροατίας - Συζήτησαν την ευρωπαϊκή προοπτική των Δ. Βαλκανίων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκρλιτς Ράντμαν είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό μου της Κροατίας G.Radman συζητήσαμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δ.Βαλκανίων - During telephone conversation with Croatia's FM @grlicradman, we discussed the #WesternBalkans #EU perspective.