Νέος γύρος προκλήσεων από την Άγκυρα: Ερντογάν και Τούρκος υφΥΠΕΞ σε νέο παραλήρημα – Αυστηρή απάντηση από την Αθήνα

Σε νέο μπαράζ εμπρηστικών δηλώσεων προχώρησε την Τετάρτη η Άγκυρα τόσο διά στόματος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και διά στόματος του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, ρίχνοντας κι άλλο «λάδι στη φωτιά» των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ωστόσο, η απάντηση της Αθήνας στις προσπάθειες υπονόμευσης του διαλόγου των δύο χωρών για μια ακόμα φορά ήταν αυστηρή και αποφασιστική.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχε το απόγευμα της Τετάρτης με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu είπε ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες.

«Η Τουρκία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ηπειρωτική ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο, απέρριψε τις διεκδικήσεις στα θαλάσσια όρια από την Ελλάδα και την Κύπρο», είπε ο Ερντογάν, τονίζοντας ότι οι διεκδικήσεις αυτές παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

Τη δύναμη του... αυτονόητου αναγκάστηκε να επιστρατεύσει για μία ακόμα φορά η Αθήνα, για να απαντήσει στους προκλητικούς τουρκικούς ισχυρισμούς αναφορικά με τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη.

Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Γιαβούζ Σελίμ Κιράν στη χώρα μας, ο οποίος τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Κομοτηνή αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα» και έκανε λόγο για «πιέσεις στους ομογενείς του».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Θράκη, με το πρόσχημα της «ιδιωτικής επίσκεψης» και όχι μιας επίσημης που θα είχε ως προυπόθεση να ενημερωθεί το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως ορίζει το πλαίσιο των διακρατικών σχέσεων. Μάλιστα, η απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να στείλει τον Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, τρεις εβδομάδες μετά το μπρα ντε φερ Δένδια - Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, στο οποίο υπήρξε σύγκρουση και για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, αποτελεί από μόνη της ακόμη πρόκληση.

Πιο αναλυτικα, το απόγευμα της Τετάρτης ο Γιαβούζ Σελίμ Κιρά βρέθηκε στην πόλη της Κομοτηνής. Φτάνοντας εκεί, κατευθύνθηκε στο εκεί τουρκικό προξενείο όπου έγινε δεκτός από τον πρόξενο κ. Μουράτ Ομέρογλου και τους ψευδομουφτήδες Κομοτηνής, κ. Ιμπραήμ Σερίφ και Ξάνθης Αχμέτ Μετέ.

Σε δήλωσή του μπροστά στο προξενείο ανέφερε πως «είμαστε στην Κομοτηνή, μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, μετά την (επίσκεψη στη) Θεσσαλονίκη».



Νωρίτερα, ο ίδιος, από τη Θεσσαλονίκη είχε μιλήσει για καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα και για απαράδεκτες πιέσεις στην τουρκική κοινότητα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη, ο υφΥΠΕΞ της Τουρκίας ανέφερε: «πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες».

«Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας και θρησκευτικούς αξιωματούχους στη Θεσσαλονίκη. Η πίεση και οι περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας των οικείων μας είναι απαράδεκτοι. Είμαστε πάντα με τους συγγενείς μας που προστατεύουν την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις τους από όλες τις δυσκολίες» έγραψε χαρακτηριστικά.

We met w/representatives and religious officials of Turkish community in #Thessaloniki.

🔸Pressures&restrictions on freedom of language,religion&worship against our kinsmen are unacceptable.

🔸We are always with our kinsmen, who conserve their identity&religion against all odds. pic.twitter.com/j5atLnicjR