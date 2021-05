Παραλήρημα Τσαβούσογλου: Υπάρχουν τρεις αποφάσεις για τους «Τούρκους» της Δ. Θράκης και δεν εφαρμόζονται επί 20 χρόνια

Νέα προσπάθεια να θέσει θέμα τουρκικής μεινότητας στη Θράκη έγινε από την Τουρκία, αυτή τη φορά δια στόματος του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Στο θέμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Όπως φάνηκε και από την επίσκεψη του Δένδια, υπάρχουν τρεις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορούν τους"Τούρκους" της Δυτικής Θράκης και δεν εφαρμόζονται επί σχεδόν είκοσι χρόνια. Μην αναφερόμαστε επιλεκτικά σε μια χώρα, αλλά να εφαρμοστούν οι αποφάσεις και από χώρες μέλη», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, που πραγματοποιεί διήμερη ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε από την ΕΕ «να είναι πιο αντικειμενική και να μην κατηγορεί μόνο την Τουρκία».

Χθες, ο κ. Σελίμ τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από την Κομοτηνή αναφέρθηκε σε «τουρκική μειονότητα» και έκανε λόγο για «πιέσεις στους ομογενείς του».

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν βρέθηκε στην πόλη της Κομοτηνής. Φτάνοντας εκεί, κατευθύνθηκε στο εκεί τουρκικό προξενείο όπου έγινε δεκτός από τον πρόξενο κ. Μουράτ Ομέρογλου και τους ψευδομουφτήδες Κομοτηνής, κ. Ιμπραήμ Σερίφ και Ξάνθης Αχμέτ Μετέ.

Σε δήλωσή του μπροστά στο προξενείο ανέφερε πως «είμαστε στην Κομοτηνή, μία από τις πιο σημαντικές πόλεις της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, μετά την (επίσκεψη στη) Θεσσαλονίκη».



Νωρίτερα, ο ίδιος, από τη Θεσσαλονίκη είχε μιλήσει για καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα και για απαράδεκτες πιέσεις στην τουρκική κοινότητα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη, ο υφΥΠΕΞ της Τουρκίας ανέφερε: «πιέσεις, περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας κατά των ανθρώπων μας είναι απαράδεκτες».

«Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας και θρησκευτικούς αξιωματούχους στη Θεσσαλονίκη. Η πίεση και οι περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της λατρείας των οικείων μας είναι απαράδεκτοι. Είμαστε πάντα με τους συγγενείς μας που προστατεύουν την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις τους από όλες τις δυσκολίες» έγραψε χαρακτηριστικά.

We met w/representatives and religious officials of Turkish community in #Thessaloniki.

🔸Pressures&restrictions on freedom of language,religion&worship against our kinsmen are unacceptable.

🔸We are always with our kinsmen, who conserve their identity&religion against all odds. pic.twitter.com/j5atLnicjR