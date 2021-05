Στο Πόρτο «27» - Ινδία συζητούν για την άρση της πατέντας - Χρειάζονται έως 14 μήνες για μια γραμμή παραγωγής - Έπεσαν οι μετοχές των φαρμακοβιομηχανιών

Στο Πόρτο της Πορτογαλίας ξεκινάει σήμερα η διήμερη άτυπη Σύνοδος Κορυφής με κοινωνική ατζέντα την οποία συγκαλεί η πορτογαλική προεδρία της ΕΕ. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η εργασία αλλά και η πανδημία μετά την βόμβα Μπάϊντεν ο οποίος δεσμεύτηκε να στηρίξει το αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για άρση της πατέντας των εμβολίων. Την ίδια ώρα βέβαια οι ΗΠΑ έχουν απαγορεύσει τις εξαγωγές των εμβολίων που παρασκευάζονται στις αμερικάνικες φαρμακοβιομηχανίες ενώ έχουν θέσει αυστηρούς περιορισμούς και στις εξαγωγές πρώτης ύλης.

Αύριο οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, Narendra Modi. Η Ινδία ήταν η πρώτη χώρα μαζί με την Νότια Αφρική που ζήτησαν την άρση της πατέντας καθώς ήταν αποκλεισμένες από τα ακριβά εμβόλια την ώρα που η πανδημία ήταν και είναι σε έξαρση. Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση που θα επικρατεί στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου που είναι η Ινδία. Το ΔΝΤ, από τις αρχές του 2020, πριν ξεσπάσει η πανδημία, είχε αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, λόγω επιβράδυνσης που αναμενόταν στις αναδυόμενες οικονομίες με προεξάρχουσα την Ινδία.

Η θέση Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ταχθεί υπέρ της άρσης της πατέντας στη Σύνοδο του Πόρτο. Την άποψη του την είχε διατυπώσει στις 4 Μαΐου 2020, στη Διάσκεψη Δωρητών κατά του Κορωνοϊού, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Coronavirus Global Response. «Η ανακάλυψη και η απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός εμβολίου θα είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, ως ανθρωπότητα» είχε δηλώσει. «Αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Το εμβόλιο θα πρέπει να παραχθεί σε επαρκείς ποσότητες, στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, σε προσιτή τιμή, σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό, αρχής γενομένης από τους πιο ευάλωτους. Και πρέπει να διανεμηθεί παγκοσμίως σε ισότιμη βάση. Συνεπώς, προσυπογράφω το κάλεσμα και άλλων ηγετών που έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη διάσκεψη, το εμβόλιο -όποτε εφευρεθεί- θα πρέπει να κηρυχθεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Πιστεύω ότι αυτό είναι μία αρχή στην οποία πρέπει να συμφωνήσουμε και ένα σημαντικό μήνυμα που όλοι πρέπει να στείλουμε σήμερα».Αυτή η θέση του εξακολουθεί να ισχύει όπως δήλωσαν στο Newpost πηγές του Μαξίμου.

Σαφώς και ήταν ατυχής η απαξίωση από τον πρωθυπουργό της θέσης υπέρ της άρσης της πατέντας που πήρε περίπου 9-10 μήνες ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακάλυψη των εμβολίων και η έγκαιρη διανομή τους ήταν η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης όπως τονίζουν οι πηγές. Το να διεκδικεί η ΕΕ την άρση της ατζέντας την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ένας εμπορικός πόλεμος δεν ήταν και τόσο ρεαλιστική προσέγγιση. Πολλά είναι και τώρα τα αγκάθια.

Χρονοβόρες διαδικασίες

Για να μην υπάρχουν αυταπάτες ότι όλα μπορούν να γίνουν γρήγορα, σύμφωνα με παράγοντες της ξένης και εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας εφόσον ολοκληρωθούν οι συζητήσεις που θα κρατήσουν μήνες, θα χρειαστούν άλλοι 10-14 μήνες για την έγκριση και εγκατάσταση νέων εργοστασίων παραγωγής. Ειδικά η παραγωγή των εμβολίων mRNA, όπως αναφέρει η BioNTech που συνεργάστηκε για τα εμβόλια με την Pfizer «είναι μια σύνθετη διαδικασία, που αναπτύχθηκε σε διάστημα άνω των δέκα ετών και όλα τα στάδια πρέπει να καθοριστούν και να εκτελεστούν με ακρίβεια» και από «έμπειρο προσωπικό». «Αν δεν τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις, θα μπορούσε να επηρεαστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του εμβολίου και αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των εμβολιασθέντων» όπως τόνισε.

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα αν και η φαρμακοβιομηχανία της είναι αξιώσεων δεν υπάρχει γραμμή παραγωγής για κανένα εμβόλιο και θα έπρεπε να στηθεί από την αρχή και με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Η όλη διαδικασία μπορεί να κρατήσει και 14 μήνες. Θα ήταν καλό όμως και αυτός ο φαρμακευτικός τομέας να ενισχύσει την οικονομία και η χώρα μας να μην μείνει εκτός.

«Όχι» Μέρκελ

Όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια θέση για την άρση της πατέντας. Η Άνγκελα Μέρκελ έσπευσε να βάλει πάγο στον Χάικο Μάας που το άφησε ανοιχτό. Ακολούθησε διαρροή στο Bloomberg που την εμφάνιζε να διαφωνεί κατηγορηματικά με μία τέτοια εξέλιξη. Θεωρεί ότι το σχέδιο των ΗΠΑ θα δημιουργούσε «σοβαρές επιπλοκές» στην παραγωγή εμβολίων.

Οι φαρμακοβιομηχανίες στέκονται στο κίνητρο για κέρδη, έπειτα από την αύξηση στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης και η άρση της πατέντας των εμβολίων θα λειτουργούσε αποτρεπτικά είναι η γνώμη της.

Η δημοσιοποίηση της θέσης της Γερμανίδας καγκελαρίου ήταν η αφορμή για να αρχίσει η διόρθωση των μετόχων των φαρμακευτικών βιομηχανιών που είχαν χάσει έδαφος μετά την πρόταση Μπάϊντεν και την αποδοχή της από την ΕΕ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετοχή της Moderna Inc. υποχωρούσε κατά 2,1%, έναντι 12% απωλειών που κατέγραφε νωρίτερα. Αντίστοιχα, η μετοχή της CureVac σημείωνε πτώση 5,4% από 13% νωρίτερα. Η μετοχή της της BioNTech μειώθηκε κατά 9,0% και της Pfizer κατά 2,9% αλλά μετά άρχισαν να ανεβαίνουν.

«Η Μέρκελ όμως αποχωρεί από τον πολιτικό στίβο το Φθινόπωρο» δήλωσαν στο NEWPOST πηγές των Βρυξελλών. «Έρχονται οι Γερμανοί Πράσινοι που ήταν από τους πρώτους που έθεσαν το θέμα να γίνει δημόσιο αγαθό το εμβόλιο κατά του COVID 19 οπότε θα αλλάξουν και οι ισορροπίες εντός των «27»» τόνισαν. «Έστω κι αν ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Μπορεί να πάρει και δύο χρόνια!»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ενώ στην αρχή ήταν αντίθετος, χθες τάχθηκε και εκείνος υπέρ της άρσης της πατέντας αν και θεωρεί ότι στην παρούσα φάση προέχει οι πλουσιότερες χώρες να δωρίσουν περισσότερα εμβόλια στις φτωχές.

Πλούσιο παρασκήνιο είναι σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο Ε.Ε. και ΗΠΑ να συμφωνήσουν να παραχωρήσουν τα πνευματικά δικαιώματα για την τεχνολογία mRNA για παράδειγμα στην Κίνα.

Η βρετανική κυβέρνηση ενθαρρύνει τις εθελοντικές συνεργασίες και όχι την άρση της πατέντας της AstraZeneca.

Παίζονται και γεωπολιτικά παιχνίδια.

Η Μόσχα έχει ταχθεί υπέρ. Τα δικά της εμβόλια (Sputnik v κλπ) παρασκευάζονται με την παραδοσιακή μέθοδο, δεν είναι mRNA. Ο Μπάϊντεν θα δώσει στον Πούτιν το know how της νέας τεχνολογίας της Moderna; Η Ρωσία αν και είναι πίσω στον εσωτερικό εμβολιασμό, είναι πρόθυμη να εξάγει εμβόλια σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις σφαίρες επιρροής.

Ο τρίτος δρόμος

«Οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Πόρτο θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας της παραίτησης επί των εμπορικών πνευματικών δικαιωμάτων (TRIPS - Trade Related Intellectual Property Rights)» ανέφερε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Έστειλε και μηνύματα με το βλέμμα στην Ουάσιγκτον. «Όλες οι χώρες πρέπει να επιτρέπουν την εξαγωγή και να αποφεύγουν να διαταράσσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού» τόνισε. «Η ΕΕ υποστηρίζει τον τρίτο δρόμο που προωθεί ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το πώς να προσφερθούν εμβόλια στην παγκόσμια κοινότητα. Η πολυμερής συνεργασία είναι το κλειδί: η συνθήκη πανδημίας με τον ΠΟΥ θα ήταν ένα ισχυρό εργαλείο.»