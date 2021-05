Αυγενάκης: Καλά και ενθαρρυντικά νέα για την αθλητική οικογένεια

«Έχουμε πολύ καλά και ενθαρρυντικά νέα για την αθλητική οικογένεια», ανέφερε στον Αlpha 989 ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

«Αρχικά, όσον αφορά την καταβολή χρημάτων, 1403 αθλητικά σωματεία, που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους από 11/12 έως και 31/12, θα μοιραστούν από Δευτέρα (11 – 05) με Τρίτη (12 – 05) το ποσό των 3.569.500 ευρώ – δηλ. 2.500 ευρώ το κάθε σωματείο – και για κάθε επιπλέον άθλημα που καλλιεργούν, 1.000 ευρώ. Μετά και από τα χρήματα, θα έχει καταβληθεί σε 4.811 ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, εγγεγραμμένα στο μητρώο του υπουργείου Αθλητισμού, το ποσό των 13.268.500 ευρώ. Είναι ξεκάθαρο, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τρόπο ξεκάθαρο και όχι με θεωρίες και υποσχέσεις, ενισχύει τον αθλητισμό» τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

«Σήμερα, ολοκληρώθηκε η δεύτερη συζήτηση με την επιτροπή λοιμωξιολόγων, για ένα ολοκληρωμένο πλάνο, που καταθέσαμε ως υπουργείο Αθλητισμού. Έτσι λοιπόν, επίσημα πλέον, από 10/5 μπορούν να ξεκινήσουν προπονήσεις, για ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, που έχουν διοργανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (παίδων, εφήβων, νέων), που έχουν μοριδοτούμενα μαθήματα για τα πανεπιστήμια. Από τις 10/5, επίσης, μπορούν να κάνουν και χρήση κολυμβητηρίου οι αθλούμενοι πολίτες, με τον ίδιο τρόπο ελέγχου με τους αθλητές. Οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες θα χρειαστεί και εκείνοι να κάνουν τεστ, όπως άλλωστε προβλέπεται από τα υγειονομικά μας πρωτόκολλα. Επιπρόσθετα, από 15/5, μπορούν να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα, που ανήκουν στο χαμηλό ή μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας . Από 17/5 θα ξεκινήσουν οι αθλητικές ακαδημίες, με ατομικές προπονήσεις σε group έως 10 ατόμων, για 3 εβδομάδες. Από 1/6 ξεκινούν και οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας και οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας, με group των 6 αθλητών. Τέλος, στις 7/6 ξεκινούν οι αγώνες για τα αθλήματα, που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας. Όσον αφορά τα ιδιωτικά γυμναστήρια, έγινε μια μακρά συζήτηση. Η δουλειά που έχει γίνει ήδη εξετάζεται από την επιτροπή λοιμωξιολόγων, για να δούμε πιλοτικά πως μπορούν να λειτουργήσουν και αυτά και να προσδιοριστεί ο χρόνος επανεκκίνησής τους.» ανέφερε εκτενώς.

«Για όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνεται χρήση self test 1 φορά την εβδομάδα, παρουσία του γιατρού ή του υπεύθυνου covid της κάθε ομάδας, ο οποίος θα διαβεβαιώνει την διεξαγωγή των self test. Για τα αθλήματα υψηλού ρίσκου, η εφαρμογή self test θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, για προπονήσεις σε κλειστούς χώρους, ενώ για τους αγώνες, είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος για τους συμμετέχοντες με rapid test 24 ωρών ή με DCR test 48 ωρών.» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αυγενάκης για τον τρόπο ελέγχου των αθλητών.