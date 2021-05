Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ @ABZayed, συζητήσαμε για διμερή θέματα & τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις - I spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Bilateral issues & recent regional developments in focus», έγραψε στο Twitter ο κ. Δένδιας.