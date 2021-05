«Σφήνα» της Ελλάδας στο Μεσανατολικό: Μπαράζ επαφών Δένδια σε Ισραήλ και Παλαιστινιακά Εδάφη, ποιους είδε - Συνεδριάζουν οι ΥΠΕΞ της ΕΕ

«Φωτιά» έχουν πάρει οι διπλωματικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τερματισμό της κλιμακούμενης βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Η Ελλάδα να μπαίνει «σφήνα» στο Μεσανατολικό και τον Νίκο Δένδια να πραγματοποιεί μπαράζ επαφών με ομολόγους του των κρατών της περιοχής, λίγες ώρες πριν από την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και υπέρμαχος της προώθησης της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή, είναι ενεργή στα διπλωματικά τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή» επισημαίνουν διπλωματικές πηγές.

Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ συνεδριάζουν στις 15:00 (ώρα Ελλάδος) μέσω τηλεδιάσκεψης με κύριο θέμα την «κλιμάκωση της βίας στη Γάζα, γύρω από τη Γάζα, το Ισραήλ και τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη» και «για να συζητηθεί πώς μπορεί καλύτερα η ΕΕ να συνδράμει έτσι ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση των εντάσεων και να σταματήσει η τρέχουσα βία» όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Πίτερ Στάνο.

Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ G.Ashkenazi, με τον οποίο συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην περιοχή - I met with #Israel FM @Gabi_Ashkenazi. Focus on the developments in the region. pic.twitter.com/aHmK1qZDNq