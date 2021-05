Επικοινωνία Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ - Έμφαση στην κατάπαυση του πυρός

Σε συνέχεια της χθεσινής επίσκεψής του σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά εδάφη και Ιορδανία και ενόψει του ταξιδιού του στο Κάιρο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συνομίλησε νωρίτερα τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκάμπι Ασκενάζι.

Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην περιοχή και οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Στη συνέχεια ο κ. Δένδιας είχε τηλεφωνικές επαφές με τους ομολόγους του της Σλοβακίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Σε τηλεφωνικη επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ @ABZayed, συζητήσαμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή - Ι spoke by phone to #UAE FM @ABZayed. Developments in #MiddleEast & my recent visit in the region were discussed. pic.twitter.com/GoftnntDsD