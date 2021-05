Σε διαδικτυακή εκδήλωση για την πρακτική υλοποίηση των τριών νομικά μη δεσμευτικών ορισμών της IHRA ο Δένδιας

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σε διαδικτυακή εκδήλωση (webinar), που συνδιοργάνωσαν τα Υπουργεία Εξωτερικών της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αυστρίας, με αντικείμενο την υλοποίηση στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες των τριών, νομικά μη δεσμευτικών, ορισμών της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (International Holocaust Remembrance Alliance/IHRA), την Προεδρία της οποίας φέτος ασκεί η Ελλάδα.

Στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση, συμμετείχαν, επίσης, απευθύνοντας χαιρετισμό ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Bujar Osmani και η Αυστριακή Υπουργός για την ΕΕ και το Σύνταγμα, Karoline Edtstadler.

Η εκδήλωση παρείχε την ευκαιρία σε εκπαιδευτές, δασκάλους και διαμορφωτές πολιτικής από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για το θέμα (“Practical implementation of the three non-legally binding IHRA working definitions in multicultural societies: lessons learned, best practices, steps forward”), στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του ρατσισμού και του αντισημιτισμού μέσω της επιμόρφωσης και των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι η Ελληνική Προεδρία της IHRA έχει θέσει την εκπαίδευση ως προτεραιότητα.

Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, πρόβαλε ότι η Ελλάδα υπήρξε η πρώτη χώρα της Ε.Ε. που υιοθέτησε νομοθετικά τους ορισμούς της IHRA για τον αντισημιτισμό και για την άρνηση του Ολοκαυτώματος και τη διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, ενώ έχει υιοθετήσει νομοθεσία που βαίνει και πέραν των ορισμών της IHRA όσον αφορά τις στρεφόμενες κατά των Ρομά αντιλήψεις και ενέργειες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός ανέδειξε την πρόθεση και ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει σχετική τεχνογνωσία σε γειτονικές και άλλες φίλες χώρες, καθώς και να ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μαζί τους για πρόληψη και αντιμετώπιση του αντισημιτισμού. Επεσήμανε, επίσης, ότι η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στην IHRA ως πλήρες μέλος, κάτι που υποστηρίζει η χώρα μας. Επιπρόσθετα, ο κ. Δένδιας εξέφρασε προβληματισμό για την άνοδο του αντισημιτισμού που έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.