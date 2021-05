ΥΠΕΞ για «αεροπειρατεία» αεροσκάφους από Αθήνα προς Λιθουανία: Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του ακτιβιστή

Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας, υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει, στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 επιβαίνοντες, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. «Η πράξη αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή όλων των επιβαινόντων είναι απαράδεκτη», σημειώνει.

«Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους».

«Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Roman Protasevich, ο οποίος απειλείται με τη θανατική ποινή», τονίζει και προσθέτει:

«Ο κ. Protasevich ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης Sviatlana Tsikhanouskaya, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα».

«Για την Ελλάδα, η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής».

«Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και που δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος, δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες».

«Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», καταλήγει.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Λιθουανό υπουργό Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

Ο κ. Λαντσμπέργκις τον ενημέρωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ και για τις προσπάθειες που καταβάλλει η λιθουανική πλευρά για τη μεταφορά των επιβατών στο Βίλνιους, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη για την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών και ότι θα συνεχίσουν να συντονίζουν τις προσπάθειες τους και στο πλαίσιο της ΕΕ», σημειώνει.

Τηλεφωνική συνομιλία με την αρχηγό της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια (Sviatlana Tsikhanouskaya) πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας την ενημέρωσε για τη θέση του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με το επεισόδιο της αναγκαστικής προσγείωσης της πτήσης Ryanair FR 4978 στο Μινσκ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to Belarusian opposition leader @Tsihanouskaya. I informed her on @PrimeministerGR & the Greek government’s position regarding the incident of the forced landing in Minsk of Ryanair FR 4978 flight. pic.twitter.com/5MtUj7iN3W