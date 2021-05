Στη Λισαβόνα ο Δένδιας - Το Μεσανατολικό στο επίκεντρο της συνάντησης των ευρωπαίων ΥΠΕΞ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει απόψε, Τετάρτη 26 Μαΐου, στη Λισαβόνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Gymnich»), που περιλαμβάνει τρεις συνεδριάσεις και ένα γεύμα εργασίας αύριο, Πέμπτη 27 Μαΐου.

Ειδικότερα, οι τρεις συνεδριάσεις έχουν αντικείμενο, αντίστοιχα, τις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, τις ανεπίλυτες συγκρούσεις στην Ανατολική Γειτονία και τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ινδο-ειρηνικού.

Επίσης, οι Υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών της ΕΕ θα παρακαθήσουν σε γεύμα με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi, με τον οποίο θα συζητηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα ο κ. Δένδιας συμμετείχε σήμερα στη διαδικτυακή εκδήλωση για την Ημέρα της Αφρικής, που διοργανώνεται από το υπουργείο Εξωτερικών και τους Πρέσβεις των Αφρικανικών χωρών στην Αθήνα.

