Λισαβόνα: Η φωτογραφία Δένδια από την άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ

Στη Λισαβόνα βρίσκεται από την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Gymnich»), που περιλαμβάνει τρεις συνεδριάσεις και ένα γεύμα εργασίας σήμερα.

Δείτε το tweet και τη φωτογραφία του Νίκου Δένδια:

Mε τους ομολόγους μου στην άτυπη συνάντηση Gymnich των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών της ΕΕ που φιλοξενεί στη Λισσαβώνα η Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. @2021PortugalEU - With my counterparts at the #Gymnich meeting of #EU FMs hosted in #Lisbon by #EU2021PT. pic.twitter.com/wPrANPdTpF