Τσαβούσογλου στη Θράκη: «Τουρκική» μειονότητα, ψευτομουφτήδες και υποσχέσεις για «βοήθεια» στο μενού των προκλήσεων

Νωρίς το πρωί έφτασε στην Αλεξανδρούπολη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και από την αρχή έδειξε τη διάθεσή του για προκλήσεις.



Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ξεκίνησε την επίσκεψή του που χαρακτηρίστηκε «ιδιωτική» με πρόκληση αφού ανάρτησε στο λογαριασμό του στο Twitter πως βρίσκεται στη Θράκη για συναντήσεις με την «τουρκική μειονότητα».

Μάλιστα, η ανάρτηση του έγινε πέραν της τουρκικής και στην αγγλική γλώσσα γεγονός που επιβεβαιώνει πως η ιδιωτική του επίσκεψη δεν απευθύνεται μονάχα στο εσωτερικό ακροατήριο στην Τουρκία.

#BatıTrakya ’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan 'dayız. In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

Στις 11 .15 έφτασε στο τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής όπου έμεινε 45 λεπτά και συναντήθηκε με τους ψευδομουφτήδες Αχμέτ Μέτε της Ξάνθης και Ιμπραήμ Σερίφ της Κομοτηνής.

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της ‘τουρκικής μειονότητας’», γράφει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Στη συνέχεια μετέβη στο Μειονοτικό Γυμνάσιο- Λύκειο Κομοτηνής "Τζελάλ Μπαγιάρ" όπου συνομίλησε με μέλη της Σχολικής Επιτροπής και αντιπροσωπεία μαθητών.

Μόλις βγήκε από το σχολείο κατέβηκε από το αυτοκίνητο και χαιρέτισε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας.

Αμέσως μετά μετέβη στον οικισμό Θαμνά, εξω από την Κομοτηνή και παρακάθισε σε γεύμα με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε μάλιστα και δύο στάσεις εκτός προγράμματος, μιλώντας με πολίτες που βρέθηκαν στον δρόμο για να δουν την αυτοκινητοπομπή του. Όπως είπε στους κατοίκους, σύμφωνα με το OPEN, η τουρκική κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό της μειονότητας προσθέτοντας παράλληλα πως τα δικαιώματα της μειονότητας είναι ένα πανανθρώπινο ζήτημα.

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του στην Κομοτηνή ο τάφος του πρώην βουλευτή Ροδόπης Αχμέτ Σαδίκ και περίπου στις 4μ.μ. ο κ. Τσαβούσογλου αναμένεται να αναχωρήσει αεροπορικώς από την Αλεξανδρούπολη για την Αθήνα.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.



The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8