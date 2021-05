Τσαβούσογλου: Η προκλητική περιοδεία στη Θράκη και η σκληρή απάντηση της Αθήνας - Κρίσιμες επαφές με Μητσοτάκη-Δένδια

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αφού πραγματοποίησε πρώτα ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη, που χαρακτηρίστηκε από πολλές προκλήσεις.

Το βράδυ της Κυριακής ο Τσαβούσογλου δείπνησε με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη, ενώ σήμερα στις 10:15 αναμένεται να γίνει δεκτός τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνέχεια, στις 11:00 ο Τούρκος ΥΠΕΞ θα συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια, σε σχήμα περιορισμένης, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες, ενώ οι δηλώσεις στον Tύπο αναμένεται να γίνουν χώρα γύρω στις 13:15.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, φρόντισε να δώσει το… στίγμα της επίσκεψής του στην χώρα μας αμέσως μόλις «πάτησε» Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η πτήση που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης, με ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για «τουρκική» μειονότητα», δείχνοντας τις προθέσεις του.

#BatıTrakya ’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan 'dayız. In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy

Μετά την Αλεξανδρούπολη, η πολυπληθής ακολουθία του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, κατευθύνθηκε προς την Κομοτηνή και το τουρκικό προξενείο της πόλης, όπου ο Τσαβούσογλου είχε επαφές με τον πρόξενο Μουράτ Ομέρογλου και με τους ψευτομουφτήδες Κομοτηνής και Ξάνθης, Ιμπραήμ Σερήφ και Αχμέτ Μετέ.

Στα θέματα που έθεσαν οι ψευτομουφτήδες ήταν και αυτό της καθυστέρησης πληρωμών όσων βιοπορίζονται από μυστικά κονδύλια του τουρκικού υπ. Εξωτερικών, για να δηλώνουν δηλαδή «καταπιεσμένοι» από τις ελληνικές Αρχές.

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της τουρκικής μειονότητας» σχολίασε στο Τwitter ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, που φωτογραφήθηκε μαζί με Σερήφ και Μετέ.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.



The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8