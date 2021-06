Ο Δένδιας είδε τους πρέσβεις Ισραήλ και Αλβανίας - Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα Γιόσι Αμράνι πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων, καθώς και την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ και τις εξελίξεις στην περιοχή, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο twitter.

I met with #Israel's Ambassador Yossi Amrani @GreeceMFA. Bilateral relations, as well as my recent visit in Israel & the latest developments in the region were discussed. pic.twitter.com/KlbVBRo4XC