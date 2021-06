Συνάντηση Δένδια με τον Πρωθυπουργό της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν

Με τον πρωθυπουργό της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν συναντήθηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Σε γεύμα εργασίας με τον Πρωθυπουργό της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν M.Barzani, συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή - During working lunch, with Kurdistan Region of Iraq PM @masrour_barzani, we discussed recent developments in #MiddleEast. pic.twitter.com/d5gDlUBwO6