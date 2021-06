Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό του Ισραήλ

Τα συγχαρητήριά του για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο πρωθυπουργό Naftali Bennett και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Yair Lapid.

Congratulations to Prime Minister @naftalibennett and Alternate Prime Minister @yairlapid on forming a new government in Israel. Greece and Israel have already accomplished much together; we will continue our joint efforts with the aim to reach even greater heights.