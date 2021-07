Μητσοτάκης: Στηρίζουμε την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ

Μήνυμα στήριξης των ΛΟΑΤΚΙ σε μια Ευρώπη της ισότητας και του σεβασμού στέλνει μέσω twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνυπογράφει με άλλους 15 Ευρωπαίους ηγέτες σχετική επιστολή προς την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Το μίσος, η μισαλλοδοξία και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην Ένωσή μας. Γι ‘αυτό, σήμερα και κάθε μέρα, υποστηρίζουμε την πολυμορφία και την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ, έτσι ώστε οι μελλοντικές μας γενιές να μπορούν να μεγαλώσουν σε μια Ευρώπη ισότητας και σεβασμού» έγραψε στο twitter στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Hate, intolerance and discrimination have no place in our Union. That's why, today and every day, we stand for diversity and LGBTI equality so that our future generations can grow up in a Europe of equality and respect. pic.twitter.com/UQBF0IKmVV