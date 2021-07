Οι εξελίξεις στην περιοχή στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια - Πάιατ

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ είχε νωρίτερα την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και για την επικείμενη επίσκεψη του Ινδού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

«Διατηρώντας το θετικό μομέντουμ από την πολύ επιτυχημένη επίσκεψη του Προέδρου Μπάιντεν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, ήταν χαρά μου να συναντηθώ με τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Δένδια, προκειμένου να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη σχέση ασφάλειας και τα πολλά κοινά ενδιαφέροντά μας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης εμπλοκής στα Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Πάιατ.

Building on the momentum of @POTUS Biden’s very successful visit to Europe last week, it was great to meet with @NikosDendias to discuss how we can advance our security relationship & our many shared interests in the region, including enhanced engagement in the Western Balkans. pic.twitter.com/VKecqzecwn