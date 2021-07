Λίφτινγκ στο λιμάνι της Δήλου - «Φανταστικά νέα», έγραψε ο Νορβηγός πρέσβης που είχε αντικρίσει τον σκουπιδότοπο

Λίφτινγκ έγινε στο λιμάνι της Δήλου το οποίο είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Οι εργασίες καθαρισμού της περιοχής προχώρησαν άμεσα, μετά την παρέμβαση του διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα, Frode Overland Andersen, μέσω Twitter.

Ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, ενημέρωσε δημοσίως στο Twitter τον Νορβηγό πρέσβη πως θα χαρεί να μάθει ότι το λιμάνι του νησιού καθαρίστηκε, όπως είχε προγραμματιστεί, και ο Δήμος βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναδιαμόρφωσης του χώρου. «Συγχαρητήρια στον Δήμο και το υπουργείο Πολιτισμού για τον συντονισμό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ambassador Andersen @norwayingreece, you’ll be glad to hear that the Delos harbor area has been cleared as was planned and the local municipality are in the process of performing the final renovation. Congrats to the municipality and the Ministry of Culture for the coordination. https://t.co/kdXvzH7vtF pic.twitter.com/FrcSCYkboE