Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Συνάντηση με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σουλεϊμάν Αλ Μαζρούι, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξέτασαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας κα ΗΑΕ και συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ, καθώς τις προοπτικές επενδύσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

