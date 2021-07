Τηλεδιάσκεψη Δένδια με τον ΥΠΕΞ του Μαρόκου - Για ποια θέματα συζήτησαν

Τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου, Νάσερ Μπουρίτα, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Μαρόκου, οι περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης του Μαρόκου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

