Πρώτη επίσκεψη Δένδια στο Κίεβο - Τι συζήτησε με τον Ουκρανό ομόλογό του

Με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κούλεμπα, στην πρώτη του επίσκεψη στο Κίεβο, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι σχέσεις και η συνεργασία της Ελλάδας και της Ουκρανίας, οι σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας, καθώς και οι τρέχουσες εξελίξεις, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

I was welcomed by #Ukraine’s FM @DmytroKuleba on my first visit to #Kiev. Talks to focus on strengthening 🇬🇷🇺🇦relations & cooperation, EU-Ukraine relations, as well as on current regional developments, especially in #EasternMediterranean & #BlackSea regions. pic.twitter.com/E0vN5ZwZZL