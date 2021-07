Μητσοτάκης: «Η εργαλειοποίηση των προσφύγων ως γεωπολιτικών πιονιών θα αποτύχει για μία ακόμη φορά»

Με μία ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνει μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες σε ότι αφορά το μεταναστευτικό.

«Η εργαλειοποίηση των προσφύγων ως γεωπολιτικών πιονιών έχει αποτύχει στον παρελθόν και θα αποτύχει για μία ακόμη φορά», υποστηρίζει ο πρωθυπουργός, δηλώνοντας πως η χώρας μας θα σταθεί «δίπλα στην Λιθουανία».

Ακολοθεί ολόκληρη η ανάρτηση:

The use of migrants as geopolitical pawns has failed in the past and it will fail once again. We stand with #Lithuania and strongly condemn the use of illegal migration to exert pressure on the EU. We will not be intimidated.