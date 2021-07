Προκλητικός ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ: «Καταφύγιο τρομοκρατών η Ελλάδα»

Εμμένει στην προκλητική ρητορική η Άγκυρα, με τον εκπρόσωπο του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τανζού Μπιλγκίτς, να παίρνει αυτή τη φορά τη σκυτάλη.

Από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, o Μπιλγκίτς, απαντά στον Νίκο Δένδια, σχετικά με το αυτό-αποκαλούμενο ισλαμικό κράτος και τη στήριξή του από την Τουρκία, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι για πολιτικούς λόγους προσπαθεί να αποκρύψει το ρόλο της Τουρκίας στην καταπολέμηση του ISIS.

Παράλληλα, αποκαλεί την Ελλάδα «καταφύγιο τρομοκρατών» και χαρακτηρίζει «επαίσχυντη» τη στάση της.

Ειδικότερα, ο Μπιλγκίτς, αναφέρει:

«Ως απάντηση στο Νίκο Δένδια και την συνέντευξή του στη Real:

Η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που πολέμησε με το στρατό του στο πεδίο ενάντια στον ISIS και καθάρισε περισσότερα από 8200 km² στη Συρία. Επίσης ήταν συν-επικεφαλής της #FTFWG και συνέβαλε ενεργά στην πρόληψη των κινήσεων FTF

Πρόσφατες αβάσιμες δηλώσεις που στοχεύουν στην απόκρυψη του ρόλου της Τουρκίας κατά του ISIS πηγάζουν από πολιτικά κίνητρα. Η Ελλάδα η ίδια είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις με ένα επαίσχυντο ιστορικό. Η επαναλαμβανόμενη συκοφαντία της Τουρκικής Σημαίας από τη Σημαία της Ελλάδας είναι ένα σημάδι ανασφάλειας και του βάρους της ενοχής της».

Δείτε το tweet του Μπιλγκίτς:

In reply to @NikosDendias’ interview at @Real_gr:

Turkey, the only @NATO member with its army on the ground to fight against #DAESH & clearing more than 8200 km² in Syria; also co-lead of #FTFWG and active contributor to prevention of FTF movements…