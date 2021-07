Συνάντηση Δένδια με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου - Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας

«Με τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου A.A.Gheit. Στο επίκεντρο οι στενοί δεσμοί Ελλάδας & Αραβικού Kόσμου & η οικοδόμηση στενότερων δεσμών συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων & την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.» αναφέρει σε ανάρτηση του ο Νίκος Δένδιας.

Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ GreeceMFA & Αραβικού Συνδέσμου

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο twitter, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ GreeceMFA & Αραβικού Συνδέσμου.

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας θεσμοθετεί τις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και μεταξύ Ελλάδας & Μελών Αραβικού Συνδέσμου.»

«Η υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας σήμερα, είναι αποκορύφωμα των κοινών προσπαθειών. Αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση των πολιτικών διαβουλεύσεων και ακόμη περισσότερο των σχέσεων μας. Μεταξύ του Αραβικού Συνδέσμου και της Ελλάδας. Επίσης μεταξύ Ελλάδας και Αραβικών κρατών.»

The signature of the Memorandum of Understanding today is the culmination of joint efforts. It constitutes a basis for enhancing political consultations and even more our relations. Between the Arab League and Greece. Also between Greece and the Arab states. @arableague_gs pic.twitter.com/dk4Rsgho87