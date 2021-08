Συνάντηση Δένδια με τους ομολόγους του από Πολωνία και Λιθουανία

Γεύμα στους ομολόγους του από την Πολωνία και την Λιθουανία παρέθεσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός κοινοποίησε φωτογραφίες από την συνάντηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Παρέθεσα σήμερα ανεπίσημο δείπνο στους ομολόγους μου της Πολωνίας @RauZbigniew & της Λιθουανίας @GLandsbergis που επισκέφθηκαν την Κέρκυρα - I hosted today unofficial dinner to welcome #Poland FM @RauZbigniew & #Lithuania FM @GLandsbergis that visited #Corfu. pic.twitter.com/qD5w6h1XbM