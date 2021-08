Επικοινωνία Δένδια - Σούκρι: Αλληλεγγύη της Αιγύπτου για τις φωτιές

Με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σαμέχ Σούκρι επικοινώνησε τηλεφωνικά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο κ. Σούκρι «εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του προς την Ελλάδα μετά τις καταστροφικές φωτιές και την πεποίθηση ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για τον έλεγχο της κατάστασης θα στεφθούν από επιτυχία».

Δείτε το tweet του Νίκου Δένδια:

Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο ΥΠΕΞ της Αιγύπτου S.#Shoukry, εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας του προς την Ελλάδα για τις πυρκαγιές - I spoke by phone to #Egypt FM S.#Shoukry. He expressed 🇪🇬 solidarity with 🇬🇷 following the forest fires. pic.twitter.com/2jDr61MoZO