Συναντήσεις Δένδια με τον Τζέφρι Πάιατ και τον Ουκρανό Πρέσβη

Συνάντηση με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ είχε ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας.

«Συναντήθηκα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ @USAmbPyatt @GreeceMFA. Συζητήσαμε για την εμβάθυνση των στρατηγικών διμερών σχέσεων Flag of GreeceFlag of United States και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο & την ευρύτερη περιοχή της Μέσης

Σε συνέχεια της προ μηνός επίσκεψής του στο Κίεβο και στην Οδησσό, ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε σήμερα με τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Ελλάδα Sergeii Shutenko. «Συζητήσαμε τις προοπτικές ενδυνάμωσης των σχέσεων Ελλάδας - Ουκρανίας και τις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, ο πρέσβης S.Shutenko εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ουκρανίας στην Ελλάδας για τις πυρκαγιές» γνωστοποιεί, μέσω Twitter, ο Νίκος Δένδιας.

Following my visit in Kiev & Odessa a month ago, I met with 🇺🇦 Ambassador S. Shutenko to discuss prospects of enhancing 🇬🇷🇺🇦 relations & developments in #EasternMediterranean & #BlackSea. Ambassador Shutenko also expressed 🇺🇦’s solidarity to 🇬🇷 with regard to the forest fires. pic.twitter.com/J5R4jXjDLl