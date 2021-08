Νίκος Δένδιας για την βοήθεια από το εξωτερικό: Συνεχίζουμε να γινόμαστε αποδέκτες μηνυμάτων συμπαράστασης για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ευχαριστήριο μήνυμα ανήρτησε στο προσωπικό του προφίλ στο Twitter ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη βοήθεια που δέχτηκε η χώρας μας στη διάρκεια των πυρκαγιών.

Ειδικότερα ανέφερε:

«Συνεχίζουμε να γινόμαστε αποδέκτες μηνυμάτων συμπαράστασης από τους φίλους & εταίρους μας σε όλο τον πλανήτη, που προσφέρονται να παράσχουν βοήθεια ή εκφράζουν την αλληλεγγύη τους για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε»

We continue to receive messages of support from our friends & partners across the globe offering to provide assistance or voicing their solidarity in the face of the wildfires in #Greece. Thank you 🇨🇿🇩🇪🇳🇴🇦🇪!