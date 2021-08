Νέες φωτογραφίες από το Βρετανικό Μουσείο - Μπήκε νερό στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Μενδώνη: Να επιστρέψουν στη γενέθλια γη

«Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται φωτογραφίες, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, όχι μόνο δεν είναι οι ενδεδειγμένες, αλλά είναι από προσβλητικές έως επικίνδυνες». Αυτό δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε χθεσινή ερώτηση που υπέβαλε το Art Newspaper Greece για δημοσίευμα της βρετανικής έκδοσής του, το οποίο αφορούσε την κατάσταση της αίθουσας όπου βρίσκονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, στο Βρετανικό Μουσείο.

Όπως ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, η κ. Μενδώνη υπογράμμισε, επίσης, ότι «τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν είχαν δημοσιευθεί αντίστοιχες φωτογραφίες, είχαμε τονίσει ότι οι εικόνες αυτές ενισχύουν απόλυτα το δίκαιο, διαρκές και αδιαπραγμάτευτο αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών».

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα, του κορυφαίου μνημείου του Δυτικού Πολιτισμού, πρέπει να επιστρέψουν στη γενέθλια γη, να πάψουν να είναι αποκομμένα από το μνημείο, στο οποίο ανήκουν και από το οποίο αποσπάστηκαν βίαια, και να εκτεθούν ξανά στο αττικό φως», κατέληξε ο η υπουργός Πολιτισμού.

