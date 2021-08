Μήνυμα Ερντογάν στην ΕΕ πριν το τηλεφώνημα με Μητσοτάκη: «Δεν θα γίνουμε αποθήκη μεταναστών» - Πώς θα «σφραγιστεί» ο Έβρος

Στην προκλητική ρητορική επέστρεψε ο Τούρκος πρόεδρος, στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στο Αφγανιστάν και εν μέσω ανησυχίας στην ΕΕ για νέα μεταναστευτική κρίση μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν στη χώρα. Την ίδια ώρα, η Αθήνα βρίσκεται σε συναγερμό και ενισχύει τη φύλαξη των χερσαίων συνόρων της, ενώ το απόγευμα στις 19:30 ο πρωθυπουργός θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι η επαφή με την Τουρκία είναι απαραίτητη, καθώς η ευρύτερη περιοχή και κυρίως οι δύο χώρες ενδέχεται να επηρεαστούν από νέες προσφυγικές ροές που θα προκύψουν από τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν και άρα βρίσκονται αντιμέτωπες με το ίδιο πρόβλημα.

Εν τω μεταξύ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε συνεδρίαση του κόμματός του (AKP), επιτέθηκε στην Ευρώπη για το προσφυγικό, αποδοκιμάζοντάς την επειδή «σφραγίζει σκληρά» τα σύνορά της για να... προστατεύσει την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της.

«Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους Ευρωπαίους φίλους μας το γεγονός ότι η Ευρώπη, που έχει γίνει το κέντρο έλξης εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν μπορεί να μείνει έξω από το (προσφυγικό) πρόβλημα, σφραγίζοντας σκληρά τα σύνορά της για να προστατεύσει την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της. Επιπλέον, με αυτή τη στάση, η Ευρώπη όχι μόνο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά γυρίζει την πλάτη στις ανθρωπιστικές αξίες. Η Τουρκία δεν έχει καθήκον, ευθύνη ή υποχρέωση να είναι η αποθήκη προσφύγων της Ευρώπης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τούρκος πρόεδρος.

Σε συναγερμό είναι οι αρχές στα σύνορα για το ενδεχόμενο νέου μεταναστευτικού κύματος μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Οι περιπολίες έχουν αυξηθεί και ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή.

Στο πλαίσιο αυτό στον Έβρο μετέβησαν το πρωί οι υπουργοί Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ με τον αρχηγό της αστυνομίας.

Ο Μ. Χρυσοχοΐδης και ο Ν. Παναγιωτόπουλος θα επισκεφθούν μεταξύ άλλων στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, τον φράχτη 27χλμ που έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται από τις Καστανιές μέχρι και την περιοχή των Φερών, τη συνοριακή γέφυρα «Κήπων», το Συντονιστικό Κέντρο της ΕΛΑΣ στην Ορεστιάδα και την έδρα της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού) ενώ θα συνοδεύονται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», Αστυνομία, Λιμενικό και Ενοπλες Δυνάμεις προσανατολίζονται σε ενίσχυση της αστυνόμευσης και θωράκισης σε Εβρο και Ανατολικό Αιγαίο.

Τα σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας ανάσχεσης ροών περιλαμβάνουν μετακίνηση μέσων και προσωπικού, χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την κατόπτευση των ελληνοτουρκικών συνόρων, ενώ υπάρχουν εισηγήσεις ακόμα και για αναστολή της διαδικασίας ασύλου, όπως συνέβη κατά την πρόσφατη κρίση με την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ολοκλήρωση του φράχτη στον Εβρο προχωρά με γοργούς ρυθμούς και ήδη τα πρώτα 27 χιλιόμετρα είναι έτοιμα. Η ενίσχυση των συνόρων συνεχίζεται, με τον Στρατό Ξηράς να τοποθετεί πλέγμα κονσερτίνα, καθώς και άλλα εμπόδια σε διάφορα περάσματα τόσο στα ελληνοτουρκικά όσο και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Παράλληλα, στα σύνορα θα υπάρχει και ηλεκτρονική επιτήρηση, που θα επεκτείνεται σε μήκος 115 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται πως στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, στον Έβρο, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιστρατεύσει ένα πακέτο νέων συστημάτων τεχνολογίας, προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος μεταναστών και προσφύγων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press τον Ιούνιο, πέραν του σιδερένιου φράχτη στον Έβρο, νέα ψηφιακά εμπόδια δοκιμάστηκαν κατά τους ήσυχους, από πλευράς μεταναστευτικών ροών, μήνες της πανδημίας, κατά μήκος των 200 χιλιομέτρων στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Νέοι πύργοι παρακολούθησης με κάμερες μεγάλης εμβέλειας, νυχτερινής όρασης και πολλαπλών αισθητήρων έχουν εγκατασταθεί στα σύνορα της χώρας. Τα δεδομένα που συλλέγονται εκεί αποστέλλονται σε κέντρα ελέγχου, προκειμένου να ειδοποιούν για ύποπτες μεταναστευτικές κινήσεις με τη βοήθεια ανάλυσης τεχνητής νοημοσύνης.

Τόσο το AP όσο και η γερμανική DW δημοσίευσαν εικόνες θωρακισμένου οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ηχητικό κανόνι. Παρότι έχει μέγεθος όσο μια μικρή συσκευή τηλεόρασης, το «ηχητικό κανόνι» μπορεί να φτάσει σε ηχητική ένταση εκείνη μιας μηχανής αεροπλάνου.

A high-pitched "sound cannon" is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2