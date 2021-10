«Τρικυμία» στο Αιγαίο: Νέα τουρκική Navtex μεταξύ Κρήτης και Κάσου - Επαναφέρει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε μια ακόμα προκλητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία, εκδίδοντας νέα Navtex, με την οποία απαντά στην ανάλογη ελληνική Navtex για έρευνα ανατολικά της Κρήτης και Κάσου, επαναφέροντας έτσι στο προσκήνιο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπέγραψαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Φαγέζ Αλ Σάρατζ.

Ειδικότερα, η τουρκική Navtex από το σταθμό της Αττάλειας επισημαίνει ότι κομμάτια της περιοχής που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα, ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αναφέρει μάλιστα ότι η δηλωθείσα περιοχή ερευνών από την χώρα μας, έχει δηλωθεί ως τουρκική στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο.

Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία επιχειρεί την εφαρμογή στην πράξη του παράνομου μνημονίου με τη Λιβύη, «οριοθετώντας» μονομερώς την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην τουρκική Navtex αναφέρεται ότι η περιοχή εμπίπτει σε «περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές».

Σημειώνεται ότι η ελληνική Navtex αφορά επιστημονικές έρευνες από τις 16-22 Σεπτεμβρίου σε περιοχή του Καρπάθιου, του Στενού της Κάσου και ανατολικά της Κρήτης.

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

Η ελληνική Navtex έχει ως εξής:

ZCZC QA96

160750 UTC SEPTEMVRIOY 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 601/21

KARPATHIO PELAGOS

STENO KASOY

ANATOLIKA NISOY KRITIS

EPISTIMONIKES EREVNES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ''NAUTICAL GEO''

APO 16 SEPTEMVRIOY 2021

EOS 22 SEPTEMVRIOY 2021

STIN PERIOCHI METAXY TON SIMEION:

35-11.07B 026-24.07A

35-13.48B 026-27.48A

35-09.37B 026-31.53A

35-01.53B 026-25.00A

35-04.85B 026-22.73A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1.5NM.