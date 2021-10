Θρίλερ με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ελπιδοφόρου - Στο «Ground Zero» ο πρωθυπουργός, θα ξεναγηθεί από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Θρίλερ επικρατεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής στη Νέα Υόρκη, ύστερα από τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσία του Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» από τον Ερντογάν.

Στην Αθήνα υπήρξε δυσαρέσκεια για την κίνηση του Ελπιδοφόρου και υπήρξαν σκέψεις για ακύρωση της συνάντησης, ωστόσο τελικά το ραντεβού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Παρασκευή θα βρεθεί στον ναό του Αγίου Νικολάου στο «Σημείο Μηδέν» (Ground Zero) στη Νέα Υόρκη, όπου συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Ελπιδοφόρο.

Ο Ελπιδοφόρος θα τον ξεναγήσει στον ελληνορθόδοξο ναό ο οποίος είχε καταστραφεί από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Υπενθυμίζεται πως ο Έλληνας πρωθυπουργός αναχωρεί αργά το απόγευμα της Τετάρτης για τη Νέα Υόρκη, καθώς είναι προγραμματισμένο να μιλήσει την Παρασκευή στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Νωρίτερα, ως ένδειξη δυσαρέσκειας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ματαίωσε τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, επικαλέστηκε το «βεβαρημένο πρόγραμμά του» για να αποφύγει το ραντεβού.

Για την απόφαση του Κύπριου προέδρου συνετέλεσε και η αντίδραση κυπριακών ομογενειακών οργανώσεων, που τις επόμενες ώρες προσανατολίζονται να βγάλουν ακόμη και καταδικαστικές ανακοινώσεις για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου».

Η εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Τουρκικού Κέντρου» στη Νέα Yόρκη, που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων.

Αρκετοί ομογενείς και μερίδα πιστών από την Κύπρο αντέδρασαν στην παρουσία του Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια, καθώς στην ίδια εκδήλωση παρέστη και ο ηγέτης του ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ.

Αντιδράσεις για την εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής εκφράστηκαν και από την Αρμενική Οργάνωση ANCA. «Με το κατεστημένο της Ουάσιγκτον να του έχει γυρίσει πλάτη (τα γεράκια, τα περιστέρια και όλοι ενδιάμεσα) -και ενώ αναζητά απεγνωσμένα συμμάχους- ο Ερντογάν στρατολογεί διπλωμάτες από το Αζερμπαϊτζάν, εκπροσώπους της παράνομης τουρκικής κατοχικής δύναμης στην Κύπρο και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία γι' αυτή τη σκηνοθετημένη φωτογραφία στη Νέα Υόρκη» ανέφερε στο Twitter.

Μάλιστα, η τουρκική προεδρία δημοσίευσε εικόνες στο Twitter στις οποίες φαίνεται ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος στο ίδιο πλάνο με τον Τατάρ και άλλους επίσημους στο Μανχάταν.

Συγχαίροντας τον Ερντογάν με ανάρτηση στο Twitter, o Ελπιδοφόρος τόνισε πως παρών ήταν και ο Αντόνιο Γκουτέρες, στέλνοντας ωστόσο μήνυμα προς την Τουρκία για την θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρκία αλλά και για το αίτημα επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

«Όπως πάντα επιμένω στην σημαντικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην στήριξη των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία» έγραψε.

