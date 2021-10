Athens Democracy Forum: Συμμετοχή της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (ΙΗRΑ) 2021

Η Ελληνική Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA) ανακοίνωσε ότι, το Διεθνές Συνέδριο Athens Democracy Forum 2021 (ADF) θα φιλοξενήσει Συμπόσιο με θέμα «Combating Racism and Hate Speech: Lessons from the Holocaust» («Η Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρητορικής μίσους: Μαθήματα από το Ολοκαύτωμα») στην Αθήνα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, σε συνεργασία και με συμμετοχή της Ελληνικής Προεδρίας της IHRA και του Κέντρου Μνήμης του Ολοκαυτώματος Babyn Yar (Babyn Yar Holocaust Memorial Center).

Το ειδικό Συμπόσιο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του φετινού ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Athens Democracy Forum, που διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation, με σκοπό την εξέταση και την ανάδειξη της αυξανόμενης συχνότητας της ρητορικής μίσους και του ρατσισμού στις σημερινές κοινωνίες.

Κατά την έναρξη του Συμποσίου θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και ακολούθως, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Natan Sharansky, Ακτιβιστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πρόεδρος του Κέντρου Μνήμης του Ολοκαυτώματος Babyn Yar. Ο Πατήρ Patrick Desbois, Ιδρυτής και Πρόεδρος του οργανισμού Yahad-In Unum και επικεφαλής του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μνημείου του Ολοκαυτώματος Babyn Yar, θα εκφωνήσει εισήγηση με θέμα τον εντοπισμό χώρων μαζικής ταφής Εβραίων θυμάτων των ναζιστικών Ταγμάτων Θανάτου (Einsatzgruppen) στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Τη συζήτηση πάνελ που θα ακολουθήσει, θα συντονίσει ο Daniel Holtgen, Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Αντισημιτισμό και τα Εγκλήματα Μίσους, ενώ θα συμμετέχουν ο νυν Προέδρος της IHRA, Πρέσβης Χριστόδουλος Λάζαρης, η πρώην Γενική Διευθύντρια της UNESCO και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Democracy and Culture Foundation, Irina Bokova και ο Πατήρ Patrick Desbois.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο παγκόσμιο ακροατήριο του ADF, στο πλαίσιο της κάλυψης από τους New York Times. Ο Steven Erlanger, επικεφαλής διπλωματικός ανταποκριτής των New York Times, θα είναι ο γενικός συντονιστής του φόρουμ, με ένα πάνελ δημοσιογράφων και ανταποκριτών, μεταξύ των οποίων ο Patrick Healy από τη Νέα Υόρκη και άλλοι από την Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες, το Λονδίνο και το Παρίσι.

Η μνήμη του Ολοκαυτώματος θα αποτελέσει την αφετηρία για μία συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους της ακραίας ρητορικής και της ρητορικής μίσους στον σύγχρονο κόσμο. Το πάνελ των ομιλητών θα διερευνήσει την εντεινόμενη ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό, καθώς και τα διδάγματα που αποκομίζουμε ή όχι από την Ιστορία. Θα συζητηθούν επίσης, ο ρόλος και η ευθύνη που έχουν τα άτομα και τα κράτη στη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Μεταξύ των θεμάτων που θα εξεταστούν: Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους; Πώς μπορούμε να εγείρουμε άμυνες κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων στις κοινωνίες μας σήμερα αλλά και στο μέλλον;

Θα προβληθεί σε παγκόσμιο κοινό

Η διοργάνωση αυτού του Συμποσίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της IHRA (2021-2022) παρέχει την ευκαιρία να προβληθεί η IHRA σε ένα παγκόσμιο κοινό και να υπογραμμισθεί η σημασία των διδαγμάτων του Ολοκαυτώματος για τη σύγχρονη κοινωνία, ιδίως δε όσον αφορά τον αντίκτυπό του στις δημοκρατικές αξίες και διαδικασίες. Η απήχησή του θα ενισχυθεί, αφενός, μέσω των New York Times και αφετέρου, μέσω της εκτενούς προβολής του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μεταξύ αυτών και στις πλατφόρμες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών που θα αποτυπώνει τα σημαντικότερα σημεία της συζήτησης καθώς και μια Λευκή Βίβλος που θα αναδεικνύει τις κύριες επισημάνσεις του Πατρός Desbois και των συμμετεχόντων στο πάνελ θα παραχθούν και θα διατεθούν προς κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση του Forum.

Το Athens Democracy Forum συγκαλείται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία θα εγκαινιάσει τις εργασίες του Φόρουμ στις 29 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

Το ειδικό Συμπόσιο παρέχει την ευκαιρία σύνδεσης των διδαγμάτων του Ολοκαυτώματος με τις τρέχουσες προκλήσεις για τις δημοκρατικές αξίες και διαδικασίες του σύγχρονου κόσμου, και συνιστά μία εξόχως αρμόζουσα συμβολή στη μνήμη του Ολοκαυτώματος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της IHRA.