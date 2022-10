Μητσοτάκης σε Ερντογάν: «Οτι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο» - Τι αποκάλυψε το βίντεο από πηγαδάκι στη Σύνοδο

Ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο στον απόηχο του «θερμού επεισοδίου» μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Πράγα, παρουσιάζει ο δημοσιογράφος του βρετανικού Channel 4, Georg von Harrach, σε ανάρτησή του στο twitter.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα φαίνεται ο Έλληνας πρωθυπουργός να εξηγεί σε Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, τι ακριβώς συνέβη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Στο απόσπασμα ακούγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει: «Και σηκώθηκα πάνω και του είπα πως ότι εχω να σου πω θα στο πω κατά πρόσωπο».

Δείτε το βίντεο:

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC



"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV