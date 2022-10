Συνάντηση Δένδια-Σούκρι: Κοινό Ελληνοαιγυπτιακό μέτωπο κατά της Άγκυρας - «Τερατούργημα το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Δεν έχει καμία βάση»

Στο Κάιρο βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο οποίος προέβη σε κοινές δηλώσεις με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους, βρέθηκαν οι διαχρονικές στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, η Ανατολική Μεσόγειος και η Λιβύη, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας - Αιγύπτου και των τακτικών επαφών μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Μάλιστα, όσον αφορά το τουρκολιβυκό Μνημόνιο, το Κάιρο είχε προ ημερών τονίσει πως «Το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης για υδρογονάνθρακες υπεγράφη από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, της οποίας η θητεία έχει λήξει και ως εκ τούτου δεν έχει καμία εξουσία να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες και μνημόνια».

Cairo | FM @NikosDendias was welcomed tdy by #Egypt counterpart #Sameh_Shoukry. Talks focused on 🇬🇷-🇪🇬 long-standing strategic relations, #EasternMediterranean, #Libya pic.twitter.com/BfiWJFVopx