ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε τις πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία - Καλά στην υγεία του το προσωπικό της Ελλάδας σε πρεσβεία και προξενείο

«Καταδικάζουμε τις σημερινές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμάχων στην Ουκρανία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στην ουκρανική κυβέρνηση και στον ουκρανικό λαό», προσθέτει.

«Το προσωπικό της Πρεσβείας μας στο Κίεβο και στο Γενικό Προξενείο στην Οδησσό είναι καλά στην υγεία του».

We condemn today's missile attacks against civilians in Ukrainian cities. We express our full solidarity with the Ukrainian government and the Ukrainian people



The staff of the Embassy in #Kyiv and the Consulate General in #Odessa have not been affected pic.twitter.com/JvsRhGUvH8