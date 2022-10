Νίκος Δένδιας: Μεταφέρθηκε σε καταφύγιο - Ήχησαν οι σειρήνες ενώ βρισκόταν στο ουκρανικό ΥΠΕΞ

Αναστάτωση για τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, καθώς ενώ βρισκόταν στο ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών για να συναντηθεί με τον ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, ήχησαν οι προειδοποιητικές σειρήνες στο Κίεβο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας και η ελληνική αντιπροσωπεία είναι καλά και βρίσκονται σε καταφύγιο, μαζί με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ.

Ο κ. Δένδιας επισκέπτεται σήμερα το Κίεβο, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση και τον με Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με τον ΥΠΕΞ 🇺🇦 D.Kuleba υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης των Υπ.Εξωτερικών🇬🇷&🇺🇦 για συνεργασία στον τομέα Διπλωματικής Εκπαίδευσης - Ι signed with #Ukraine FM, @DmytroKuleba, #MoU between @GreeceMFA & @MFA_Ukraine on cooperation in the field of Diplomatic Training. pic.twitter.com/1K8lmCsw6u