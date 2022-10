Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός με τον με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για «εποικοδομητική επικοινωνία», και τόνισε πως «συζητήθηκε ο στενός μας συντονισμός ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί κατά της Ρωσίας, όπως επίσης και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο».



Η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με Άντονι Μπλίνκεντ με πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς.

Constructive call today with @SecBlinken. We discussed our close coordination as NATO Allies to help Ukraine defend against Russia, as well as the recent developments in the Eastern Mediterranean.