Γεύμα εργασίας Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Ολλανδίας

Γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας Βόπκε Χέκστρα είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλέξανδρου και της βασίλισσας Μάξιμα της Ολλανδίας στην Αθήνα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας- Ολλανδίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η Ανατολική Μεσόγειος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Working lunch with the #Netherlands FM @WBHoekstra in the framework of ΗΜ King Willem-Alexander’s & HΜ Queen Máxima’s of the 🇳🇱 visit in Athens. Focus on further strengthening 🇬🇷🇳🇱 relations, 🇷🇺 invasion of 🇺🇦, #EasternMediterranean. pic.twitter.com/hNR6UmiWxD