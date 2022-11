Κ. Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στον πίνακα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παγκοσμίως»

Aνάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην πλατφόρμα του Twitter, κάνει λόγο για την αναγνώριση των προσπαθειών μεταρρύθμισης της ελληνικής οικονομίας:

Η Ελλάδα βρίσκεται σύμφωνα με τον δείκτη The Economist Intelligence στην πρώτη θέση στον πίνακα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παγκοσμίως. Ανέβηκε 16 θέσεις στα τρία τελευταία χρόνια, έχοντας πια την πρωτιά σε όλες τις χώρες.

Very encouraging to see our efforts to reform the economy being recognized. We believe in turning Greece into a business-friendly country attracting further foreign investment. Though there is more to be done, Greece is on the right path.