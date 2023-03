Λ. Παπαδήμος: Ένας τεχνοκράτης καλείται να σώσει τη χαμένη διεθνώς αξιοπιστία της Ελλάδας

Το όνομα του πρώην αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουκά Παπαδήμου, συζητήθηκε έντονα στη χθεσινή ιστορική συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου και προέδρου της ΝΔ, Αντώνη Σαμαρά ενώπιον του προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι πιθανότατα ο κ. Παπαδήμος θα ηγείται τούδε και στο εξής της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Στην πραγματικότητα, στο πρόσωπο του κ. Παπαδήμου οι ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές βρίσκουν αναμφίβολα την χαμένη αξιοπιστία της χώρας από πλευράς εκπροσώπησης καθώς και έναν ευυπόληπτο τεχνοκράτη διεθνούς βεληνεκούς που θα προσδώσει ένα κλίμα σταθερότητας στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα. Την ίδια άποψη φαίνεται ότι ενστερνίζονται και οι ηγέτες της Ε.Ε. καθώς οι φήμες αλλά και ο ευρωπαϊκός τύπος οργίασαν την προηγούμενη εβδομάδα κάνοντας λόγο ούτε λίγο ούτε πολύ για «τον επόμενο πρωθυπουργό» της Ελλάδας.

Έχοντας εκτελέσει χρέη διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος είναι σαφές το προβάδισμα που κατέχει ο κ. Παπαδήμος στο πως δύναται να χειριστεί τα οικονομικά θέματα της χώρας. Με σπουδαίο βιογραφικό που μετρά εξειδικευμένες σπουδές στα οικονομικά και θητεία στο αμερικάνικο πανεπιστήμιο ΜΙΤ διέγραψε μία λαμπρή καριέρα μέχρι σήμερα ως οικονομολόγος και οικονομικός σύμβουλος. Προσόντα τα οποία συνεκτίμησε ο κ. Παπανδρέου και ζήτησε την επιστράτευσή του στο επιτελείο της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Θεωρείται από τα πιο έμπιστα άτομα του κ. Παπανδρέου για αυτό το λόγο ο κ. Παπαδήμος τοποθετήθηκε ως άμισθος οικονομικός σύμβουλος του κ. Παπανδρέου το 2010, όταν τα δημοσιονομικά της χώρας κατρακυλούσαν.

Μπορεί και η αντιπολίτευση δια του προέδρου της, κ. Σαμαρά να συμφωνεί στην αναγκαιότητα ενός προσώπου με την εμπειρία και το κύρος του κ. Παπαδήμου για την νέα μεταβατική κυβέρνηση της χώρας, μπορεί οι αγορές να πανηγυρίζουν και μόνο στο άκουσμα της ενδεχόμενης τοποθέτησης του στην ηγεσία της Ελλάδας του Μνημονίου, ωστόσο πολλές είναι οι αντιρρήσεις για την. σταθερότητα των απόψεων του κ. Παπαδήμου στο οικονομικό γίγνεσθαι στη χώρας που εγείρουν αμφιβολίες.

Συγκεκριμένα, τραγική ειρωνεία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το γεγονός ότι ο κ. Παπαδήμος ως νέος (ενδεχομένως) Έλληνας πρωθυπουργός θα κληθεί να χειριστεί αυτό που έχει χαρακτηρίσει πριν λίγο καιρο «καταστροφή» για το μέλλον της χώρας: Το κούρεμα άνω του 21%.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τον Ιούνιου του 2011 ο κ. Παπαδήμος στη διάρκεια ομιλίας του στη Λευκωσία με θέμα «Δημοσιονομική Πολιτική, Ανάπτυξη και Σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισήμανε ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους δεν θα έχει θετικό αποτέλεσμα, θα επιφέρει ζημιές στο τραπεζικό σύστημα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και σε άλλες χώρες και ακόμα αποπροσανατολίζει από τις πραγματικές αιτίες του προβλήματος.

Είχε ακόμη απορρίψει τότε τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ενώ έχει εμφανιστεί σε πολλές ομιλίες τους υπερασπιστής της στρατηγικής σκληρών μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο σύμβουλος του κ. Παπανδρέου είναι συνυπεύθυνος για την οικονομική πορεία της χώρας καθώς και της μνημονιακής πολιτικής που υιοθέτησε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, η οποία «γονάτισε» την μεσαία τάξη. Συνεπώς, πρόκειται για έναν πρωθυπουργό συνεχιστή της πολιτικής του κ. Παπανδρέου ή για έναν διεθνώς επιτυχημένο τεχνοκράτη που θα «ηρεμήσει» όχι μόνο τις διεθνείς αγορές και την Ε.Ε. που εξόργισε ο κ. Παπανδρέου τελευταίως με την πρόταση του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος;



Όπως και να έχει η αλλαγή σκυτάλης έστω και προσωρινά έστω και δίχως την ψήφο του πολίτη ίσως αποτελέσει λύση στο «ελληνικό πρόβλημα» καθώς οι εξειδικευμένες γνώσεις του στα οικονομικά και η θητεία του στην ΕΚΤ θα προσδώσουν αίσθημα ασφάλειας στους ηγέτες της ΕΕ. Για την διασφάλιση της έκτης δόσης. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο κ. Παπαδήμος ταξιδεύει από τη Γερμανία για την Αθήνα γεγονός που ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο τα σενάρια που τον θέλουν πρωθυπουργό της χώρας την επαύριον της αναγκαίας υπογραφής της δανειακής σύμβασης.



Who is Who

Γεννήθηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε φυσική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), από όπου αποφοίτησε το 1970 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ηλεκτρολογική Μηχανική (1972) και πραγματοποίησε διδακτορικό (1978) στα οικονομικά. Παράλληλα εργάστηκε ως βοηθός ερευνών και ειδικός επιστήμων στο ΜΙΤ.

Το 1980 εργάστηκε ως οικονομικός εμπειρογνώμων στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Το 1985 επέστρεψε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος (1985 – 1993). Το 1993 διορίστηκε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τον επόμενο χρόνο διοικητής της Τράπεζας παραμένοντας μέχρι το 2002. Το ίδιο έτος ανέλαβε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θέση από την οποία αποχώρησε το 2010.

Να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (1994 – 1998), πρόεδρος της Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της Επιτροπής των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1993 – 1995) κ.α.

Παράλληλα με την επαγγελματική του σταδιοδρομία ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα. Την περίοδο 1975 – 1984 υπήρξε επίκουρος καθηγητής και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, ενώ το 1988 εξελέγη καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2006 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Το 2010 τοποθετήθηκε άμισθος οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

Αναστασία Γαλάνη

