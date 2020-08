Χάρτης με τα παλαιότερα εστιατόρια στον κόσμο που λειτουργούν ακόμα - Στην Πλάκα για καλαμάρι, στο Μαρόκο για... μουσακά

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί ποιο είναι το παλαιότερο εστιατόριο στη χώρα σας; Η NetCredit σχεδίασε έναν χάρτη με σχετικές πληροφορίες για σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου. Εντυπωσιακά infographics που δημιούργησε προσφάτως η εταιρεία επιτρέπουν στους κολλημένους με την ιστορία και στους με διάθεση περιπέτειας γκουρμέ να περιδιαβούν το «The Oldest Restaurant in (Almost) Every Country». Στον χάρτη μαθαίνουμε ότι το πιο παλιό μέρος όπου μπορεί να φάει κανείς στην Ελλάδα είναι «Η Παλιά Ταβέρνα του Ψαρρά», που άνοιξε το 1898 και σήμερα σερβίρει καλαμάρι. Και συγκινούμαστε, βλέποντας ότι στο Μαρόκο το παλαιότερο εστιατόριο είναι το «Chez Dimitri», που ξεκίνησε να σερβίρει το 1928 και σήμερα προσφέρει μουσακά!

Πολλά από τα εστιατόρια στον χάρτη σερβίρουν παραδοσιακές συνταγές που άντεξαν στον χρόνο. Το παλαιότερο στον κόσμο – που εξακολουθεί να σερβίρει σήμερα – είναι το «St. Peter Stifts Kulinarium» στην Αυστρία. Άνοιξε την κουζίνα του το 803 και σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να γευθεί εκεί βιενέζικο σνίτσελ και άλλα τοπικά κρέατα και τυριά.

Παρότι στην Ευρώπη βρίσκονται τα 10 παλαιότερα εστιατόρια του κόσμου που λειτουργούν σήμερα, κάθε ήπειρος υπερηφανεύεται για τα δικούς της βωμούς στον Λούκουλο. Το «El M'Rabet» άνοιξε στην Τυνησία το 1630 και είναι το παλαιότερο ρεστοράν στην Αφρική. Οι επισκέπτες στην Κολομβία μπορούν στο «La Puerta Falsa» να φάνε ταμάλες στο παλαιότερο φαγάδικο της Νότια Αμερικής (άνοιξε το 1858). Έχοντας ιδρυθεί το 1153, το «Ma Yu Ching’s Bucket Chicken House» στην Κίνα χρησιμοποιεί συνταγές που από γενιά σε γενιά ξεκίνησαν από τον αρχικό ιδιοκτήτη, τον Μα Γιου Τσινγκ, και έφτασαν στις μέρες μας.

Στον χάρτη της Ευρώπης, διακρίνεται και η Παλιά Ταβέρνα του Ψαρρά, που λειτουργεί στην Πλάκα από το 1898.

Αυτά είναι τα 10 από τα παλαιότερα εστιατόρια του κόσμου που εξακολουθούν να σερβίρουν φαγητό μέχρι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ