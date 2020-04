Ο επικεφαλής του Twitter δίνει 1 δισ. από την προσωπική του περιουσία για έρευνα κατά του κορωνοϊού

Ο Αμερικανός διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Τζακ Ντόρσι, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια από την προσωπική περιουσία του για να χρηματοδοτήσει την έρευνα κατά του κορωνοϊού.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz