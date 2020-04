«Διαστημικός» αναπνευστήρας δια χειρός NASA (βίντεο)

Οι μηχανικοί του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) στην Καλιφόρνια κατασκεύασαν μέσα σε μόλις 37 μέρες ένα νέο υψηλής πίεσης μηχάνημα υποστήριξης της αναπνοής. Σκοπεύουν πλέον να ζητήσουν την επείγουσα έγκριση του από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ώστε να αξιοποιηθεί άμεσα για τη διασωλήνωση ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας των αμερικανικών και άλλων νοσοκομείων.

Το μηχάνημα με την ονομασία VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally), που δοκιμάστηκε επιτυχώς στο Τμήμα Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιεί πολύ λιγότερα εξαρτήματα από τους συνήθεις αναπνευστήρες και είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες κάθε νοσοκομείου, μόνιμου ή προσωρινού. Έχει σχεδιαστεί να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις μήνες ειδικά για ασθενείς με Covid-19.

«Ειδικευόμαστε στα διαστημικά σκάφη και όχι στις ιατρικές συσκευές, όμως η εξαίρετη μηχανολογία, οι εξονυχιστικοί έλεγχοι και η ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων είναι μερικές από τις ειδικότητες μας. Όταν οι άνθρωποι στο JPL συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να υποστηρίξουν την ιατρική και την ευρύτερη κοινότητα, ένιωσαν ότι ήταν καθήκον τους να μοιραστούν την έμπνευση τους, την εμπειρία και τη διάθεση προσφοράς τους», δήλωσε ο διευθυντής του JPL Μάικλ Γουάτκινς.

H NASA σχεδιάζει να δώσει δωρεάν σε ενδιαφερόμενες ιδιωτικές εταιρίες την άδεια κατασκευής του νέου αναπνευστήρα της. Ήδη διάφορες αμερικανικές εταιρείες (Ford, General Motors, Space X, Tesla) έχουν επιστρατεύσει τους μηχανικούς τους που έως τώρα ασχολούνταν με τελείως διαφορετικά αντικείμενα (αυτοκίνητα, πυραύλους κ.α.), προκειμένου να αναπτύξουν συστήματα μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής και άλλο ιατρικό εξοπλισμό.





