Δηλώστε συμμετοχή στο digital Race for the Cure® 2020

Το μεγαλύτερο digital event με κοινωνικό σκοπό στην Ευρώπη έρχεται στις 25-26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020!

Φέτος τρέχουμε digital ενάντια στον καρκίνο του μαστού και σας θέλουμε μαζί μας για να διαδώσουμε για ακόμα μια χρονιά δυνατά το μήνυμα για την πρόληψη, τη θεραπεία, τη στήριξη και την επιβίωση σε κάθε γωνιά της Ευρώπης.

Λόγω των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία τού COVID-19, η διοργάνωση των αγώνων Race for the Cure® στην Ευρώπη, με τον μαζικό, γιορτινό χαρακτήρα που έχουμε συνηθίσει, δεν είναι εφικτή για φέτος.

Όμως, ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να υπάρχει και οι ανάγκες των ασθενών για στήριξη είναι εξαιρετικά αυξημένες και πιο έντονες από ποτέ. Και, φυσικά, η ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση παραμένει σταθερή.

Γι’ αυτόν τον λόγο οι 30 διοργανώσεις Race for the Cure®, που είχαν προγραμματιστεί σε 22 χώρες της Ευρώπης, προσαρμόζονται στις συνθήκες και ενώνουν τις δυνάμεις τους, συμμετέχοντας στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020 σε έναν κοινό, πανευρωπαϊκό, διαδικτυακό αγώνα, το digital Race for the Cure®.

Συμμετέχουμε συμβολικά, συνδεόμαστε διαδικτυακά #RFTC2020, ενισχύουμε τον σκοπό τού Race for the Cure® και τα προγράμματα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» στην Ελλάδα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ!

Το αντίτιμο συμμετοχής είναι 6€ και με αυτό οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν το συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης.

Οι εγγραφές κλείνουν στις 27/9/2020.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει!

Ελάτε να κάνουμε μαζί το διαδίκτυο ροζ για 3 ημέρες! #RFTC2020

Δηλώστε συμμετοχή στη μεγάλη «ψηφιακή» ευρωπαϊκή γιορτή της ζωής και το τριήμερο 25,26 & 27 Σεπτεμβρίου τρέξτε ή περπατήστε μόνοι ή με την παρέα σας, ακολουθώντας πάντα τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό, και μοιραστείτε την εμπειρία σας στα social media χρησιμοποιώντας το hashtag #RTFC2020.

Μπορείτε να συμμετέχετε ακόμα και από εσωτερικό χώρο, κάνοντας διάδρομο, ασκήσεις στο γυμναστήριο ή ό,τι άλλο επιθυμείτε, αρκεί να μοιραστείτε μαζί μας τη συμμετοχή σας διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του τριημέρου αυτού, από όπου κι αν βρίσκεστε.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών, Ηπείρου 11, 2ος Όροφος, Αθήνα:

· 14/9/2020 έως 2/10/2020, Δευτέρα -Παρασκευή,10πμ - 6μμ

· Σάββατο 26/9/2020 & Κυριακή 27/9/2020, 9πμ - 3μμ

*Για να παραλάβετε το υλικό σας από το σημείο παραλαβών κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας επιλέξτε «συνεχίστε χωρίς αποστολή t-shirt».

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Οι αποστολές υλικού πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός Ελλάδος με χρέωση παραλήπτη σε ειδική τιμή για παραδόσεις εντός Αθηνών και Προαστίων.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.greecerace.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ digital RACE FOR THE CURE® 2020



Στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020, δίνουμε διαδικτυακό ραντεβού στη Facebook σελίδα του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» με ενημερωτικές ομιλίες για τον καρκίνο του μαστού, αφιέρωμα στη διοργάνωση του Greece Race for the Cure® μέσα στα χρόνια, προγράμματα wellness, μουσική και άλλα δρώμενα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι!

Να θυμάστε: #menoumeasfaleis, μένουμε σε επαφή!

ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

Κάθε χρόνο από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης Greece Race for the Cure® ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» πραγματοποιεί προγράμματα ενημέρωσης, υποστήριξης και ενδυνάμωσης ασθενών με καρκίνο μαστού σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη.

Από τα καθαρά έσοδα του 11ου Greece Race for the Cure® το «Άλμα Ζωής», προσαρμοζόμενο στις συνθήκες, φέτος υλοποιεί:

1. Ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και βελτίωσης ποιότητας ζωής

2. Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης

3. Πρόγραμμα γενετικής συμβουλευτικής και ανάλυσης

4. Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες στον χώρο της υγείας

5. Πρόγραμμα υποστήριξης και αλληλοβοήθειας σε 4 νοσοκομεία της Αθήνας

6. Νομική έρευνα, διεκδίκηση & συμβουλευτική για τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο μαστού

7. Πρόγραμμα παροχής εξατομικευμένων πρακτικών συμβουλών από αισθητικό και διατροφολόγο για γυναίκες σε θεραπεία

8. Προγράμματα ενημέρωσης για την πρόληψη & έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού πανελλαδικά

Δήλωση Προέδρου «Άλμα Ζωής»

«Μπορεί, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία, η πραγματοποίηση του Greece Race for the Cure®, αλλά και όλων των διοργανώσεων Race for the Cure® στην Ευρώπη, με τον μαζικό, γιορτινό χαρακτήρα που τις έχουμε συνηθίσει, να μην είναι εφικτή για φέτος, όμως, ο αγώνας μας θα πραγματοποιηθεί προσαρμοσμένος στις συνθήκες που επιβάλλουν τα δεδομένα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό γίνεται digital, ως μέρος του digital Race for the Cure® 2020 που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 30 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι καμία συνθήκη δε μπορεί να μας εμποδίσει να βάλουμε και φέτος το δικό μας “λιθαράκι” στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει ανεξαρτήτως συνθηκών.

Σας περιμένουμε όλους στις 25-26 & 27.09.2020 για να εκπροσωπήσουμε δυναμικά την ελληνική συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό digital Race for the Cure® 2020!

Ας ενώσουμε για ακόμη μια χρονιά τις δυνάμεις μας για έναν κοινό σκοπό: Έναν κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού!»