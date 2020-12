Google Play Store: Οι καλύτερες Android εφαρμογές και παιχνίδια για το 2020

Η Google ανακοίνωσε τις καλύτερες εφαρμογές και τα καλύτερα παιχνίδια για Android του Play Store για το 2020, με τις επιλογές των συντακτών αλλά και των χρηστών.

Οι χρήστες μπορούσαν να ψηφήσουν έως τις 23 Νοεμβρίου τα αγαπημένα τους παιχνίδια αλλά και τις εφαρμογές, με κορυφαία εφαρμογή για το κοινό να βγαίνει το Disney+.

Τα αγαπημένα των χρηστών

Εφαρμογή του 2020: Disney+

Παιχνίδι του 2020: SpongeBob: Krusty Cook-Off

Ταινία του 2020: Bad Boys for Life

Βιβλίο του 2020: If it Bleeds

Πέραν των τεσσάρων κατηγοριών για την ψηφοφορία του κοινού, οι συντάκτες του Google Play Store έβγαλαν και τους δικούς τους “νικητές”, σε πολλές παραπάνω κατηγορίες. Όπως περιμέναμε, σε αρκετές κατηγορίες είδαμε εφαρμογές που αφορούν την ευεξία, κάτι που θεωρείται σημαντικό στις δύσκολες ημέρες που περνάμε.

Οι επιλογές των συντακτών

Η καλύτερη εφαρμογή του 2020

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Καλύτερες εφαρμογές για προσωπική ανάπτυξη

Paired: App for Couples | Relationship Advice

Centr

Speekoo

Intellect

Jumprope: How-to Videos

Κρυφά διαμάντια

Paperless Post Flyer Invitation Maker, Text Invite

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Explorest-Photo Locations

Cappuccino

Tayasui Sketches

Απαραίτητες εφαρμογές για την καθημερινότητα

Grid Diary – Journal, Planner

Whisk: Turn Recipes into Shareable Shopping Lists

The Pattern

ZOOM Cloud Meetings

Calmaria

Εφαρμογές για το κοινό καλό

GreenChoice: Healthy Grocery Shopping

Medito

ShareTheMeal: Donate to Charity and Solve Hunger

Καλύτερες εφαρμογές για διασκέδαση

Disney+

VITA

Reface (formerly Doublicat)

Dolby On: Record Audio & Music

Bazaart: Photo Editor and Graphic Design

Καλύτερο παιχνίδι του 2020

Genshin Impact

Τα καλύτερα indie παιχνίδια

Cookies Must Die

Maze Machina

Sky: Children of the Light

Inbento

GRIS

Τα καλύτερα casual παιχνίδια

Harry Potter: Puzzles & Spells

DreamWorks Trolls Pop: Bubble Shooter & Collection

SpongeBob: Krusty Cook-Off

Disney Frozen Adventure

EverMerge

Τα πιο καινοτόμα παιχνίδια

Fancade

Minimal Dungeon RPG

The Gardens Between

Genshin Impact

Ord.

Τα καλύτερα παιχνίδια ανταγωνισμού

Legends of Runeterra

The Seven Deadly Sins: Grand Cross

Bullet Echo

Gwent: The Witcher Card Game

Brawlhalla

